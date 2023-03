Allegri: "Con la Samp giochiamo per il 2° posto"

Pogba a disposizione, Vlahovic titolare

"La partita con la Samp è una partita che all'apparenza sembrerebbe abbordabile, ma non a guardare i loro ultimi risultati: hanno sempre perso di misura", spiega in conferenza stampa Massimiliano Allegri analizzando le possibili insidie della sfida contro l'ultima in classifica. "Per noi è una partita molto importante perché per la prima volta potremmo andare secondi in classifica, perché la nostra classifca è quella che dice che abbiamo 50 punti, lo dico e lo ripeto, e noi lavoriamo su quello. Abbiamo la possibilità di scavalcare l'Inter, che è la cosa che conta. Io guardo quello che abbiamo fatto sul campo, quello che succede fuori non ci deve interessare".



"Pogba? E' a disposizione, non è per sempre in punizione perché ha fatto quel ritardo. La formazione non l'ho ancora decisa a parte due: Perin in porta e Vlahovic in attacco. A centrocampo gioca uno tra Barrenechea e Paredes, devo scegliere tutti gli altri. Se Danilo riposa? Devo valutare il recupero di Bonucci e vedere le condizioni di Bremer. Il calcio è strano, perché Bonucci pensavo di farlo giocare domani, invece ha giocato giovedì causa infortunio di Alex Sandro. Vedremo domani mattina. Ci sarà il rientro di De Sciglio e di Iling. Chiesa ha ancora un fastidio e non sarà disponibile. Speriamo di avere Milik per la partita contro l'Inter, Di Maria è a completo riposo e sarà a disposizione giovedì. Vlahovic è completamente guarito, sono contento della prestazione che ha fatto con il Friburgo e sta molto meglio. Sono molto fiducioso."