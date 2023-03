La squadra di Pioli giunge alla sfida con la Salernitana dopo il passaggio del turno in Champions League. Pioli perde Messias per infortunio, sostituito da Saelemaekers, ma per il resto si affida alla squadra che a Londra ha conquistato i quarti di Champions contro il Tottenham. Sousa si affida al tridente Dia, Candreva e Piatek e recupera Mazzocchi, che giocherà titolare sulla fascia destra