"Ci siamo parlati dopo la sentenza e abbiamo trasformato lo sconforto in energia positiva". Queste le parole di Mattia Perin. Il portiere bianconero parla così della vicenda che, al momento, costringe la Juventus ad un -15. Classifica che però non è quella che l’ex Genoa ritiene veritiera: "Noi la classifica l’abbiamo sempre guardata con quello che abbiamo fatto sul campo, perché alla fine per noi sportivi ma in qualsiasi tipo di lavoro tu fatichi e ti alleni per raggiungere un risultato. Per noi il risultato è vincere la domenica, quindi è ovvio che questa sentenza c’è e non possiamo far finta di nulla, ma per noi i punti sono quelli che ci mettono al secondo posto”.

"Errori? Benfica affrontato con superficialità"

Sulla stagione in corso, invece, Perin non ha dubbi su cosa poteva andare meglio e sugli errori commessi, specialmente in Champions: “Forse siamo stati un po’ superficiali ad affrontare una squadra forte come il Benfica, non si può tornare indietro ma come nel momento di crisi e della penalizzazione abbiamo trovato il modo di migliorarci, dobbiamo utilizzare le sconfitte per cercare di capire dove migliorare e rendere quell’insuccesso un successo”.

I numeri di Perin in questa stagione

Sono 13 le presenze stagionali del secondo portiere bianconero: 9 quelle in campionato (con 5 clean sheet e 6 reti incassate), 2 le partite da titolare in Champions League e altrettante in Coppa Italia. Per l’ex Genoa sono 1.127 i minuti totali e 6 partite su 13 senza subire reti.