Alla vigilia della partita contro il Verona, che inaugura un mese intensissimo per i bianconeri, Allegri scioglie i dubbi: "Chiesa non convocato, lo recupereremo per martedì in Coppa Italia. Kostic sta bene, Di Maria non parte titolare. Pogba? Non so i tempi di recupero". Sul calendario (9 partite ad aprile, con diversi big-match): "Obiettivo vincerne il più possibile per avere un maggio meraviglioso"

Si apre contro il Verona un mese di aprile che si preannuncia intensissimo per i bianconeri: alla sfida contro l'Hellas, che cade sabato 1° aprile (in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio canale 251), faranno seguito infatti le semifinali di Coppa Italia contro l'Inter, i quarti di Europa League con lo Sporting e, in campionato, i big match contro Lazio e Napoli. Tutto in un mese, in cui la Juve si gioca tanto dei propri obiettivi.



Aprile, 9 partite per 3 obiettivi Come si riparte dopo la pausa e in vista di un mese così ricco, lo spiega Massimiliano Allegri: "Dopo le soste è sempre complicato riprendere, serviranno mille attenzioni per la partita di domani. Il Verona è una squadra che aggredisce a tutto campo, dovremo metterci al pari loro sotto il punto di vista fisico e far emergere le qualità tecniche". "I nostri passi falsi con le piccole? Ho parlato con i ragazzi e l'allenamento di oggi ha dato buone sensazioni. Finora non abbiamo fatto niente: il mese di aprile ci può dare la possibilità di avere un maggio importante, con la finale di Coppa Italia e le semifinali di Europa League. In campionato dobbiamo consolidare il secondo posto sul campo che finora ci siamo conquistati. Abbiamo gestito bene l'entusiasmo dopo la vittoria con l'Inter ma ora bisogna switchare. Ci aspettano nove partite ad aprile: l'unica preoccupazione è vincerne il più possibile per avere un maggio meraviglioso".



Chiesa non convocato, Kostic sta bene Sulla formazione, invece, tanti ancora i dubbi, mentre le certezze sono le assenze di Chiesa e Pogba."In difesa devo ancora decidere: Alex Sandro è stato tre settimane fermo e martedì c'è un'altra partita importante come la Coppa Italia con l'Inter. Chiesa? E' molto tranquillo, anche perché non è convocato. Ha sempre questo fastidio, oggi ha lavorato bene e puntiamo ad averlo martedì a completa disposizione. Kostic è rientrato e sta bene, domani può giocare. Vlahovic è tornato bene dalla sosta, anche Kean sta bene. Sarà importante averli tutti per poterli ruotare nell'arco della partita. Abbiamo un aprile impegnativo con 9 partite e dobbiamo arrivare all'obiettivo finale di giocarne 58".



"Di Maria? Difficilmente partirà titolare perché è rientrato solo ieri. Sta bene, sarà una risorsa a gara in corso. Su Pogba al momento non so dire quali saranno i tempi di recupero e quando sarà a disposizione: sta lavorando , l'adduttore sta bene, bisogna vedere come reagirà il ginocchio".