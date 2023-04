Dove vedere Sassuolo-Torino in tv

La sfida tra Sassuolo e Torino -che chiude la 28^ giornata di Serie A- si gioca oggi, lunedì 3 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Sassuolo e Torino

Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di Serie A disputate contro il Torino (7 pareggi, 8 sconfitte), tra cui la gara di andata: il club neroverde non è mai riuscito a battere due volte consecutive quello granata nel massimo torneo. Ben sei delle nove partite tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in parità: una sola vittoria interna e due successi granata nelle altre tre, tra cui quella nell’ultimo incrocio al MAPEI Stadium datato 17 settembre 2021 (0-1 con gol di Marko Pjaca). Domenico Berardi – autore di cinque gol in carriera in Serie A contro il Torino – è uno dei due giocatori che nel 2023 vantano almeno cinque gol e almeno cinque assist nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Antonio Sanabria – che ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo nel marzo 2014 – ha segnato nelle ultime due trasferte di Serie A e non è mai arrivato in carriera a tre di fila fuori casa nella competizione; con quattro reti fuori casa nel 2023 è il secondo miglior marcatore del torneo da inizio anno in trasferta (meglio di lui solo Osimhen, con otto).