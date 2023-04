L'allenatore biancoceleste presenta la trasferta con lo Spezia: "Bisogna azzerare tutto e ritrovare le motivazioni, senza pensare ancora alla vittoria con la Juve. Per noi sarà come una Parigi-Roubaix, può succedere di tutto. E se non avremo le giuste motivazioni, andremo in difficoltà. Immobile si allena da due settimane, ma non è al 100% e vedremo cosa ci potrà dare. Vecino invece è out per un problema al ginocchio. Futuro? Ora non ci pensiamo, il momento è troppo importante e non possiamo disperdere energie" Condividi

Secondo posto in classifica, sette punti di vantaggio sull'Inter attualmente quinta e una qualificazione alla prossima Champions League che adesso è un obiettivo. La Lazio vuole continuare la sua corsa e Maurizio Sarri tiene alta la concentrazione in vista della prossima gara, la trasferta della 30^ giornata sul campo dello Spezia venerdì 14 aprile alle 20:45 (diretta su Sky Sport). Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore biancoceleste ha presentato così la sfida: "Bisogna azzerare tutto e ritrovare le motivazioni - ha esordito Sarri -, per noi sarà una gara difficile. Giochiamo in un ambiente particolare, nelle ultime sei lo Spezia ha perso una sola volta e ha battuto l'Inter in casa. Ci sono tanti rischi e il primo, da evitare, è pensare ancora alla vittoria contro la Juve. Qual è la vittoria che sento più mia? Quella di domani, se ci riusciamo. Sarà la classica partita in cui spesso abbiamo peccato di superficialità: una buona prestazione domani mi renderebbe contento per la crescita della mentalità. Per noi sarà come una Parigi-Roubaix, ci saranno dei tratti in pavé in cui può succedere di tutto. Se non saremo focalizzati al massimo, andremo in difficoltà e in un ambiente del genere, se non hai le giuste motivazioni, paghi lo scotto di sicuro".

"Immobile non è al 100%, Vecino out. Pedro? Credo rimarrà" Sarri ha poi fatto il punto su alcuni singoli, a partire da Ciro Immobile: "Sembra in crescita - ha spiegato -, ma vedremo. Si allena con continuità da due settimane, che non è un periodo troppo lungo considerando quella che è stata la sua stagione. Non può essere al 100%, ma è in crescita e vedremo domani quanto ci potrà dare. Vecino invece ha un problema al ginocchio: gli dà fastidio da giorni, ieri è peggiorato e si è fermato, vedremo tra tre o quattro giorni se sarà recuperato". Idee chiare sul futuro di Pedro: "Se rimarrà? Ci ho parlato e, per quello che ho visto, mi sembra molto convinto".

"La Champions per ora non ci compete, inutile parlarne" Sguardo a quanto accade in Europa: "Le altre big ci sono e noi no? Questo non vuol dire che noi non ce lo meritiamo. In Champions ci si deve arrivare tramite il campionato - ha proseguito l'allenatore -, ora quel livello non ci compete: siamo andati fuori in Europa League e in Conference, quindi parlare ora di queste cose è fuori luogo. Il campionato ci apre delle prospettive che dobbiamo essere bravi a cogliere. Le Final Four di Supercoppa un incentivo in più? Noi pensiamo all'obiettivo che ci siamo prefissati, poi vedremo. Bisogna pensare battaglia dopo battaglia, chi pensa già a sabato mattina fa un errore clamoroso. E sappiamo che a livello tattico ci sono ancora margini per migliorare: c'è sempre modo di andare a letto inca**ati la sera. Se abbiamo già parlato di programmi futuri con la società? No, per ora siamo totalmente focalizzati sul campionato. È uno dei momenti decisivi e non è il caso di disperdere energie". vedi anche Sei big battute e super difesa: così la Lazio vola

"Con la Juve penalizzati, ma ho letto altro..." In chiusura Sarri è tornato sulle polemiche legate ad alcuni episodi arbitrali avvenuti in occasione di Lazio-Juventus: "Noi siamo usciti dal campo con la sensazione di essere stati penalizzati, ma il colmo è che sui giornali ho letto diversamente. Il gol che abbiamo subìto è irregolare, Rabiot mentre colpisce il pallone calpesta Provedel. Poi ci sono state tante ammonizioni non date e il fallo su Zaccagni era sulla linea: la linea è area di rigore. In ogni caso tutto questo non ci interessa assolutamente: diventano tutti alibi, Irrati è un buon arbitro e speriamo che domani faccia una grande partita".