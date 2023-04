I due calciatori giallorossi si sono infortunati durante la sfida di Europa League contro il Feyenoord. Problemi all'adduttore per Dybala (che verrà sottoposto a nuovi esami strumentali nelle prossime ore), lussazione alla spalla destra per Abraham. Niente operazione per l'attaccante inglese

E' stata davvero una serata sfortunata quella della Roma in Europa League contro il Feyenoord. E non solo per il risultato finale, 1-0 a favore degli olandesi. Mourinho, infatti, è stato costretto a sostituire Paulo Dybala e Tammy Abraham, entrambi infortunati nel corso del match. L'argentino ha dovuto lasciare il campo per problemi muscolari (lo ha fatto sulle sue gambe e senza aiuti). Il giocatore si è toccato l'adduttore destro una volta arrivato nei pressi della panchina. L'inglese, invece, ha lasciato il posto a Belotti per una lussazione alla spalla destra. E ora che succede?

Come stanno Abraham e Dybala

La Roma è rientrata a Trigoria, dove preparerà la prossima sfida di campionato contro l'Udinese. Per quanto riguarda Tammy Abraham, non dovrà sottoporsi ad una operazione chirurgica (stessa scelta fatta per Solbakken, ko per una lussazione alla spalla sinistra, che sarà rivalutato tra due settimane). Sui tempi di recupero, la Roma prende tempo. Paulo Dybala, invece, nelle prossime ore (per problemi di questo tipo, in genere è necessario attendere 24 o addirittura 48 ore a causa del gonfiore della parte interessata) sarà sottoposto ad esami strumentali per avere l'esatta dimensione dell'eventuale lesione che potrebbe anche non esserci. Domani per questi motivi verrà fatto un esame più approfondito sull'argentino.