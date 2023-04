Le parole dell'allenatore dopo il pari col Verona: "Tanto possesso palla, ma bisogna trovare gli spazi e oggi non ci siamo riusciti". Buone indicazioni da Osimhen: "È il beniamino del pubblico e quando entra dà entusiasmo a tutti. Quelli come lui sono fatti di una pasta diversa. Con il Milan sarà titolare, noi dovremo essere ordinati e non sbagliare nulla". E sui tifosi ritrovati: "Per noi sono troppo importanti, sentiamo il loro amore e in caso di scudetto diventeremo tutti Maradona" NAPOLI-VERONA 0-0 Condividi

Un lunghissimo possesso palla, zero occasioni nel primo tempo e un cambio di marcia nei venti minuti finali grazie all'ingresso di Osimhen: per il Napoli, in campo inizialmente con un ampio turnover in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, contro il Verona è arrivato solo uno 0-0 interno. A fine partita Luciano Spalletti ha commentato così la prova dei suoi: "Loro si sono sempre abbassati - ha detto l'allenatore azzurro a Dazn -, per forza bisognava avere una percentuale alta di possesso. Quando si è costretti a scalare in avanti, però, si crea un buco che bisogna vedere per diventare pericolosi e noi lo abbiamo fatto poche volte oggi. Il possesso palla va fatto con equilibrio, quando ci sono gli spazi e vedi la possibilità di chiudere l’azione ci vuole più velocità. Ma servono passaggi semplici, normali, senza toccare tre o quattro volte o il pallone, che non deve girare per forza velocemente". Situazione differente con l'ingresso di Osimhen: "Con il Milan sarà titolare. Lui ha questa struttura grazie alla quale gli puoi buttare la palla addosso o nello spazio e la prende. Ha molte qualità, Raspadori le ha quasi tutte, ma quando butti una palla lunga sulla sua testa diventa difficile che la renda una sponda per un compagno perché i due hanno una struttura differente. Poi Osimhen ormai è un beniamino del pubblico, quindi quando entra dà sempre una ventata di entusiasmo a tutta la squadra. Quelli come lui sono giocatori fatti di una pasta diversa, hanno troppe soluzioni per essere normali e riempiono la scatola della partita con tante caratteristiche".

"Con il Milan servirà essere maturi, ordinati e non sbagliare nulla" Osimhen è apparso in forma ed è dunque pronto per il ritorno dei quarti di Champions con il Milan. Inevitabilmente Spalletti ha parlato anche della gara in programma martedì 18 aprile al Maradona: "Per fare una grande partita bisogna avere un po' tutto - ha spiegato -, serve essere squadra in tutto e per tutto e quella è una qualità che hanno le squadre mature. Bisogna essere continui anche nell'atteggiamento: quando giochi con il Milan e quando giochi in un quarto di Champions, serve pressare bene e avere un atteggiamento davanti che costringa gli avversari a buttare la palla. Poi si è visto, in queste partite basta sbagliare anche una sola volta: in occasione del loro gol, ad esempio, noi non siamo stati bravi a fare fallo e loro hano segnato. Molte cose vanno messe in fila e bisogna farlo con ordine".

"Tifosi fondamentali, noi diventeremo tutti Maradona" In chiusura Spalletti ha commentato il ritrovato entusiasmo della tifoseria: "I tifosi sono fondamentali per noi e l'ho detto più di una volta, questa cosa ci dà forza ed è il giusto coronamento di quella che è stata la conduzione del campionato da parte dei nostri giocatori. Bisogna lasciarsi travolgere dall'amore per il Napoli, in questa città ce n'è tantissimo e forse anche troppo, perché siamo partiti toppo in anticipo con gli sbandieramenti. Questa cosa si sente e noi ringrazieremo sempre i nosti tifosi, sapendo che se riusciremo a fare questa cosa (vincere lo scudetto, ndr) rimarremo sui muri della città e diventeremo tutti Maradona".