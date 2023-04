Dove vedere Empoli-Inter in tv

I numeri di Empoli e Inter

Sono 29 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 4 le vittorie dell'Empoli, 3 i pareggi e 22 le gare vinte dall'Inter. Uno dei soli quattro successi dell’Empoli in Serie A contro l’Inter è arrivato proprio nella gara d’andata di questo campionato (mai ha vinto due partite di fila contro i nerazzurri); il bilancio tra le due formazioni nella competizione si chiude con tre pareggi e 22 successi milanesi. Dopo l’1-0 contro l’Inter e lo 0-0 contro il Milan, l’Empoli potrebbe rimanere imbattuto in tre incontri consecutivi contro squadre milanesi per la seconda volta in Serie A; la prima è stata tra il 2014 e il 2015 (tre pareggi). L’Inter non ha subito gol nelle ultime sette trasferte di campionato contro l’Empoli e ha vinto tutte le quattro più recenti; l’unica formazione che ha registrato cinque successi consecutivi fuori casa contro i toscani nella competizione è stata la Juventus (cinque tra il 2014 e il 2022, serie ancora in corso). L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Serie A (4 pareggi, 6 sconfitte) e nelle due più recenti non ha trovato la rete: l’ultima volta in cui ha giocato tre incontri di fila nella competizione senza segnare è stata nel marzo 2017. L’Inter non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di campionato (1 pareggio, 4 sconfitte); l’ultima volta che ha fatto peggio è stata tra dicembre 2017 e febbraio 2018 (otto). Inoltre, i nerazzurri hanno registrato cinque ko nell’arco di sette partite di Serie A: l’unico tecnico che è stato sconfitto più volte nell’arco di otto match nell’era dei tre punti a vittoria sulla panchina dei milanesi è stato Andrea Stramaccioni, nel maggio 2013. La curiosità: l’Empoli ha mancato l’appuntamento con la rete in quattro delle ultime cinque partite giocate domenica alle 12.30 in Serie A e nel parziale non ha vinto neanche una volta (2 pareggi e 3 sconfitte).