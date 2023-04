"Siamo molto soddisfatti che sia stato accolto il nostro ricorso dal Collegio di Garanzia e ci aspettiamo che da questo punto di vista non ci siano più sorprese negative". Lo ha deto il Chief Executive Officer della Juventus, Maurizio Scanavino, ai microfoni di Dazn nel pre partita del big match con il Napoli a tre giorni dalla decisione del Collegio di rinviare gli atti alla Corte Federale per un nuovo giudizio sul caso plusvalenze. Nell'attesa il -15 in classifica è stato congelato e i punti sono stati restituiti. "Aspettiamo di conoscere le motivazioni nel giro di 2-3 settimane, per capire se dobbiamo aspettarci ulteriori penalizzazioni sportive o meno".