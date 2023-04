Juric: "Per me Gasperini è come Sacchi"

Alla vigilia della gara di campionato con l'Atalanta, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: "Non pensiamo alla vittoria con la Lazio, vogliamo ripeterci". Poi un elogio a Gasperini: "Per me è come Sacchi per il calcio"

Ivan Juric pensa solo alla gara con l'Atalanta. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il club bergamasco, il tecnico del Torino ha ammesso di non pensare all'ottavo posto occupato dal Bologna, che ora dista soli due punti: "Nella nostra testa c'è solo questa partita. Non pensiamo ad altro perché affrontiamo una grande squadra e vogliamo fare bella figura: all'Olimpico con la Lazio abbiamo fatto una grandissima partita, l'obiettivo è ripeterci". Buongiorno e compagni sono stati travolti dall'affetto dei tifosi, oltre 2.000 il 25 aprile allo stadio Filadelfia: "L'altro giorno è stato bellissimo, c'erano tantissimi bambini con le loro famiglia e si vedeva che i tifosi erano orgogliosi di noi: vogliamo regalare a tutti un'altra grande soddisfazione, puntiamo ad un gran finale di stagione". Per Juric, quelle contro Gasperini sono gare sempre speciali: "Per me è come Sacchi per il calcio, mi ha influenzato tanto ed è normale che sia così - chiosa il tecnico che ha lavorato da giocatore e da allenatore con il collega di Grugliasco - ed è uno dei più forti".