Dove vedere Salernitana-Fiorentina

I numeri di Salernitana e Fiorentina

Nelle sette sfide di Serie A tra Salernitana e Fiorentina non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato; successo viola nella gara di andata di questo campionato. La Salernitana è imbattuta in casa in Serie A contro la Fiorentina (2 vittorie, un pareggio); tra le avversarie contro cui i campani non hanno mai perso in gare interne nel massimo campionato, hanno affrontato più volte solamente il Bologna (2 vittorie, 2 pareggi). La Salernitana è rimasta imbattuta per nove partite di Serie A (2 vittorie, 7 pareggi); per i granata si tratta della miglior striscia nella competizione. Nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A la Salernitana ha ottenuto due vittorie e due pareggi; i campani non rimangono cinque gare interne senza sconfitte nella competizione dal 1999 (sei in quel caso). Nelle ultime nove giornate (dalla 24^), la Fiorentina è la squadra che ha conquistato più punti (20) e ha segnato più gol (18) in Serie A. La Fiorentina ha inoltre segnato almeno uno gol in tutte le ultime 10 gare di campionato: la viola è la squadra che ha la striscia aperta di incontri consecutivi trovando la via della rete più lunga in questa Serie A (10). La curiosità: Boulaye Dia – due gol e due assist nelle ultime quattro presenze in campionato - potrebbe registrare il record assoluto di gol con la Salernitana in una singola stagione di Serie A: attualmente è a quota 12 come Marco Di Vaio nel 1998/99.