Pioli: "Non c'è Milan 1 e Milan 2, so quello che faccio"

Dopo il pari casalingo con la Cremonese che ha fatto scivolare il Milan al sesto posto, i rossoneri riprendono la loro corsa a un posto in Champions con lo scontro diretto con la Lazio: "Abbiamo buttato troppi jolly, ora è una partita quasi da dentro o fuori. Rimpianti per le scelte? Non c'è un Milan 1 e un Milan 2, so quello che faccio e perché lo faccio"

Il giorno dopo l'aritmetica dello scudetto al Napoli, il Milan torna a pensare alla sua corsa Champions, e lo fa con uno scontro diretto di fondamentale importanza, specialmente dopo i punti persi contro la Cremonese che hanno fato scivolare i rossoneri al sesto posto. Sabato alle 15, a San Siro, arriva la Lazio seconda in classifica. "Nelle ultime 6 giornate la squadra ha dominato di più le partite ma ha ottenuto solo 2 vittorie e 4 pareggi. Per come abbiamo giocato e tirato in porta dovevano essere 4 vittorie e al massimo 2 pareggi. Spero che anche con la Lazio domineremo, poi dobbiamo essere più efficaci in zona gol. Loro sono forti centralmente e poi da lì cercano la profondità. Ultimo treno Champions? La squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non ne possiamo buttare altri. Partita quasi da dentro o fuori, ne mancano solo cinque".

"So quello che faccio e perché lo faccio"



"Rimpianti sulle scelte fatte? So quello che faccio e perché lo faccio, so anche assumermi le responsabilità quando i risultati non arrivano; ma non c'è un Milan 1 e un Milan 2 e soprattutto non è mai mancata la prestazione anche quando abbiamo pareggiato. Vi sembrerà banale, ma faccio le formazioni per cercare di vincere le partite... Scelgo le caratteristiche migliori per cercare di vincere la singola partita, poi dipende tutto dal risultato".

"E' il mese decisivo"

"Questo è il mese decisivo della stagione e lo sappiamo bene. La squadra sta bene e non è preoccupata o timorosa, ma concentrata e determinata. Pochi sorrisi? I sorrisi dipendono dai risultati. Gioco del Milan involuto? Non sono d'accordo. Un mio obiettivo era cercare di dominare di più le partite e ci stamo riuscendo. Nelle ultime due abbiamo preso due gol in transizione: non ci era mai successo e non deve succedere. Il vero errore è che con la mole di gioco che creiamo non possiamo non fare gol".

"De Ketelaere non si deve arrendere"

"Finché vedo la sua disponibilità, io credo nelle sue qualità, e lui ha delle belle qualità. Charles non si deve arrendere e non lo sta facendo. Deve riuscire a sfruttare le occasioni. Contro la Cremonese i cambi hanno peggiorato la partita, non perché hanno giocato male ma perché non abbiamo rispettato le posizioni. Poi non abbiamo portato avanti il nostro piano di gioco e ci siamo innervositi".