Dopo il massiccio turnover con la Cremonese, Pioli manda in campo tutti i titolari nella sfida Champions contro la Lazio. L'unico dubbio è legato a Bennacer, ma dovrebbe farcela per partire dall'inizio. Nella Lazio Zaccagni non si è allenato: a rischio la sua convocazione. Pedro completerà il tridente con Felipe e Immobile. Sarri è senza Cataldi e Vecino, a centrocampo spazio ancora a Marcos Antonio. Ballottaggio tra Basic e Luis Alberto. In dubbio anche Zaccagni per un affaticamento SERIE A, INDISPONIBILI E INFOR