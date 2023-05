La presentazione della giornata di Serie A

I candidati

Tra i candidati Laureus World Sportsman of the Year Award Lionel Messi, stella mondiale, vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2022 con l'Argentina, nominato assieme a Kylian Mbappé, suo compagno di squadra del Paris St Germain. A competere per la stessa statuetta ci sarà anche Rafael Nadal, che lo scorso maggio, proprio a Parigi, ha conquistato l’Open di Francia per la 14ª volta, il suo 22° Major in carriera, diventando il tennista più vincente nelle prove del Grande Slam in campo maschile. Lo scorso anno al Roland Garros di Parigi ha trionfato anche Iga Swiatek, che si è poi imposta anche agli US Open, guadagnando così la nomination nella categoria Laureus World Sportswoman of the Year. In casa Italia, c’è attesa per la nomination di Pecco Bagnaia nella categoria “Comeback of the Year”, conquistata grazie alla vittoria del titolo mondiale della classe MotoGP, dopo aver recuperato uno svantaggio in classifica di 91 punti nel corso della stagione. Tra gli atleti e le squadre che hanno avuto un anno da ricordare e sono in nomination per i Laureus Awards ci sono Steph Curry, Mondo Duplantis, Max Verstappen (Sportsman), Shelly-Ann Fraser-Pryce, Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone (Sportswoman), la nazionale femminile inglese di calcio, Real Madrid, Golden State Warriors (Team), Carlos Alcaraz, Scottie Scheffler, Elena Rybakina (Breakthrough) e Christian Eriksen, Tiger Woods e Annemiek van Vleuten (Comeback).