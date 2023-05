Stagione praticamente finita per il difensore bianconero che ha rimediato "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra", come riportato nel bollettino medico della Juve

La Juve dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci per il rush finale in campionato e in Europa League. Il difensore si è infortunato nel corso dell'andata contro il Siviglia e gli esami strumentali svolti oggi hanno evidenziato "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra - come spiegato nel comunicato del club bianconero -. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo".