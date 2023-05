Dove vedere Inter-Sassuolo

I numeri di Inter e Sassuolo

Dopo quattro successi consecutivi, il Sassuolo ha vinto soltanto una delle ultime otto partite di Serie A contro l’Inter: 2-0, nel febbraio 2022, con reti di Raspadori e Scamacca, subendo cinque sconfitte nel parziale (2 pareggi). L’Inter ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide (2 pareggi, 4 sconfitte) giocate al Meazza in Serie A contro il Sassuolo - 2-1 nell’aprile 2021, grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martínez - tenendo la porta inviolata soltanto in una occasione nel periodo. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite di campionato, dopo essere rimasta a secco di successi nelle precedenti cinque (1 pari, 4 sconfitte), segnando una media di 3,5 reti a partita (14 nel parziale); i nerazzurri non mettono in fila più vittorie consecutive in un singolo campionato di Serie A da novembre 2021-gennaio 2022, quando arrivarono a otto. L’Inter non ha pareggiato alcuna delle ultime 21 sfide di massimo campionato giocate al Giuseppe Meazza (16 vittorie e cinque sconfitte nel periodo); l’ultimo segno X in una gara casalinga dei nerazzurri in Serie A risale al marzo 2022: 1-1, contro la Fiorentina. Dopo quattro vittorie di fila, il Sassuolo ha strappato i tre punti soltanto in due delle successive sette partite di campionato, in cui ha collezionato anche tre sconfitte e due pareggi, compreso il più recente contro il Bologna; i neroverdi non impattano due match consecutivi in Serie A dallo scorso settembre (tre in quel caso). Il Sassuolo ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A; i neroverdi non hanno mai infilato cinque match esterni consecutivi con almeno due reti al passivo nella loro storia nel massimo campionato. La curiosità: Domenico Berardi è, assieme a Antoine Griezmann, soltanto uno dei due giocatori con più di cinque gol e più di cinque assist nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (otto reti e sei passaggi vincenti per il neroverde). Inoltre, l’attaccante del Sassuolo potrebbe diventare il terzo calciatore ad andare in doppia cifra di marcature in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, dopo Ciro Immobile e Lautaro Martínez.