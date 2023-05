Le partite di Serie A di oggi

SERIE A

Dopo Bennacer, altri due ko nel Milan: non saranno a disposizione per la trasferta con lo Spezia sia Messias che Krunic. Il primo soffre di un affaticamento ai flessori, il secondo ha riportato una borsite al ginocchio. Entrambi non saranno convocati precauzionalmente. Stagione praticamente finita per Bonucci: il capitano bianconero ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra dopo la gara con il Siviglia. Ecco tutti gli indisponibili squadra per squadra