L'allenatore bianconero dopo il 2-0: "Sono felice, aritmeticamente siamo in Europa League. Dispiace per Pogba, ma lui ha le spalle larghe e lo aspetteremo. Vlahovic? Sono contento della sua prestazione". E pensando al Siviglia: "Stiamo bene, bisogna essere bravi e serve anche un pizzico di fortuna" JUVE-CREMONESE 2-0: HIGHLIGHTS Condividi

La Juve vince ancora, terzo successo di fila in A, secondo posto solitario e 8 punti di margine sul quinto posto del Milan. Ma anche il ko di Pogba appena rientrato tra i titolari: "Sono contento, aritmeticamente siamo in Europa League - dice Allegri a Sky nel post gara -. Per quanto riguarda la prestazione è stata una buona partita, il primo tempo non è stato facile perché loro chiudevano tutti gli spazi. Noi andavamo un po' lenti, poi nel secondo abbiamo aumentato i giri del motore. Una volta sbloccata, c'erano spazi".

"Pogba ha spalle larghe" Su Pogba, come mai ha giocato dall'inizio? "La volontà di farlo giocare dal 1' era nata una settimana fa - dice Allegri -, dopo il Siviglia avevo intenzione di farlo giocare. Con la Cremonese era la partita giusta, dove avremmo giocato nella metà campo avversaria e dove c'era bisogno di tecnica. Volevo farlo giocare anche per testarlo a inizio gara dove i ritmi sono diversi rispetto a fine partita quando era entrato in corsa. Quando calci così il quadricipite può andare in protezione, lui si è sentito bucare in quella zona. Dispiace ma Paul ha le spalle larghe e lo aspetteremo". le news Problema al quadricipite per Pogba, out dopo 24'

"Ottimisti verso Siviglia" Sempre sui singoli: "Sono contento della prestazione di Vlahovic, ha fatto delle buone giocate a livello tecnico, è venuto incontro, ha sbagliato pochi palloni. Non ha avuto occasioni per segnare. Chiesa? Nel primo tempo ha avuto qualche difficoltà perché lo tenevano bene, nel secondo meglio". Quindi la mente proiettata a Siviglia: "C'è ottimismo perché la squadra sta bene fisicamente. È difficile ma bisogna essere fiduciosi. Bisogna essere bravi e serve anche un pizzico di fortuna".

Paredes: "Con Allegri ci siamo chiariti" Nel post partita ha parlato anche l'argentino: "La mia miglior partita da quando sono alla Juve? Penso di sì" - ha detto a Sky. Sulla stagione sottotono: "E' andata così, purtroppo. La vita e il calcio sono fatti di momenti, buoni e meno buoni". Sul rapporto con Allegri: "Abbiamo parlato e ci siamo chiariti, ora c'è solo da andare avanti insieme". Sul futuro: "Non so ancora nulla, vivo giorno per giorno".