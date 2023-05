Le partite di Serie A di oggi

Serie A

L'Atalanta perde Duvan Zapata per le ultime tre di campionato. Stagione finita anche per Agustin Alvarez: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante del Sassuolo. Nicolò Fagioli ha riportato la frattura della clavicola destra e domani sarà operato. Nella Roma problema muscolare per Spinazzola che ha lasciato il campo nel primo tempo contro il Bayer. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A