L'allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Empoli al Castellani. Stesso giorno in cui arriverà la sentenza sull'eventuale penalizzazione dei bianconeri: "Sento la fiducia della società che comunque farà le sue valutazioni. Noi possiamo soltanto concentrarci sul campo perché dobbiamo portare la Juve fra le prime quattro. Il resto lo decideranno da fuori..." LA JUVE CHE VERRA' TRA MERCATO E PENALIZZAZIONI Condividi

Dopo l'eliminazione in semifinale di Europa League e in attesa della sentenza sull'eventuale penalizzazione, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Empoli al Castellani.

Ha parlato con la proprietà? Si sente ancora centrale nel prgetto? "Ho parlato con la proprietà come si fa ogni anno a fine stagione, poi mi confronto quotidianamente con Calvo e Scanavino. Parlare adesso del futuro non ha senso visto che ci sono altre tre partite sul campo. Noi dobbiamo lasciare la squadra nelle prime quattro posizioni che valgono la Champions. Fuori dal campo non possiamo decidere su ciò che succede, dobbiamo solo aspettare che ci dicano cosa hanno deciso gli altri". La squadra risentirà più dell’eliminazione o di una possibile penalizzazione? "In questo momento non ci ho neppure pensato. Ho pensato solo al fatto che a Empoli dobbiamo tornare alla vittoria per toglierci le scorie di Siviglia. Aritmeticamente ci servono tre punti per essere nelle prime quattro ed è quello che dobbiamo fare. Siamo abituati a tutto, bisogna concentrarsi e volere il secondo posto, per il resto non cambia niente. Dobbiamo essere forti come siamo stati per tutto l’anno per raggiungere quelli che sono gi obiettivi sul campo".

Resterai al 100%? "Rimango al 100% ho un contratto di due anni, poi io posso decidere su di me, non sugli altri". Szczesny a Siviglia ha parlato di squadra remissiva, concorda? "Dopo la partita bisognerebbe stare sempre zitti, perché a caldo si possono dire cose inesatte per via di una componente emotiva molto forte. A Siviglia abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare nel migliore dei modi, abbiamo fatto cinque, sei palle gol e non era semplice. Loro sono comunque una squadra forte come hanno sempre dimostrato".

Previsto un turnover dopo Siviglia? "Abbiamo giocato 120’, i ragazzi hanno recuperato. Ci saranno dei cambi sicuramente. Ieri c’era Vlahovic con la febbre e Rabiot un po’ malconcio. Siamo anche senza Cuadrado e Danilo, ma abbiamo una squadra che domani deve portare a casa tre punti contro una squadra già salva ma brillante e che crea tanto".