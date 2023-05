Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Con l'Europa in testa, per la Roma il 31 maggio ci sarà la finale di Europa League contro il Siviglia, per la Fiorentina il 7 giugno la finale di Conference League contro il West Ham, al Franchi va in scena una sfida che vale solo per il piazzamento finale in campionato Turnover spinto per Mourinho che risparmia molti titolari oltre a Dybala, Pellegrini e Spinazzola. Italiano cambia quasi tutta la squadra rispetto alla finale di coppa Italia persa contro l'Inter