Dove vedere Juventus-Milan

I numeri di Juventus e Milan

Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la terza volta negli ultimi 50 anni, dopo il 2009/10 e il 1990/91. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato; soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga di ‘clean sheet’ consecutivi contro i bianconeri: quattro tra il 1988 e il 1989. L’ultimo successo della Juventus contro il Milan in campionato risale al 6 gennaio 2021 (3-1 al Meazza con Andrea Pirlo allenatore); da allora, i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle successive quattro sfide (2 vittorie, 2 pari); l’ultima volta in cui il Milan ha infilato una striscia più lunga di gare senza sconfitte contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra il 1990 e il 1992 (cinque). Dopo aver vinto tutte le prime nove gare all’Allianz Stadium contro il Milan in campionato, la Juventus ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite casalinghe contro i rossoneri in Serie A; è dal periodo tra il 2004 e il 2006 che i bianconeri non registrano più match interni senza alcun successo contro il Milan nel torneo (tre in quel caso al Delle Alpi). La Juventus ha perso nove partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 (10 in quel caso). I bianconeri potrebbero inoltre registrare tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio-marzo 2011 con Luigi Delneri in panchina. Nessuna squadra ha guadagnato più punti in gare casalinghe della Juventus in questa stagione di Serie A: 42 in 18 match (record al pari del Napoli); dall’altra parte, invece, il Milan è la 9^ formazione per punti ottenuti in trasferta (24 in 18 gare) nel campionato in corso. Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4 pareggi, 4 sconfitte) tra tutte le competizioni (4-0 vs Napoli in campionato lo scorso 2 aprile) e ha perso le due più recenti; i rossoneri non registrano tre sconfitte di fila fuori casa dal maggio 2015, con Filippo Inzaghi allenatore.