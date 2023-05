Le partite di Serie A di oggi

Serie A

Mancano soltanto due giornate alla fine del campionato e sono ancora diversi gli attaccanti che - a causa di infortuni o scarso minutaggio - non sono riusciti, finora, a festeggiare la loro prima rete nella Serie A 2022/2023. Abbiamo considerato centravanti, seconde punte e ali, non i trequartisti. Chi di loro - ordinati per numero di minuti giocati - riuscirà a sbloccarsi a breve? Due big come Chiesa e Quagliarella sono riusciti recentemente a uscire dalla lista...