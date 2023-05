Dove vedere Verona-Empoli in tv

La partita che apre la domenica del 37^ turno di campionato si gioca domenica 28 maggio alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Verona ed Empoli

Negli 11 precedenti in Serie A, Verona ed Empoli hanno ottenuto quattro vittorie ciascuno e tre pareggi. Il Verona ha vinto quattro volte nelle 5 partite ccasalinghe in Serie A contro L'Empoli, ovvero l’80%. L’Empoli è la squadra che nel mese di maggio ha ottenuto finore più punti in Serie A, 10. Soltanto la Sampdoria ha ricevuto più ammonizioni, 102, del Verona, 96, in questo campionato e nessuna squadra conta più espulsioni dell’Empoli, sei come la Juventus. Curiosità: il primo gol in Serie A Simone Verdi lo ha realizzato con la maglia dell’Empoli, era il 7 dicembre 2014 contro il Napoli.