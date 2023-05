La Juventus ha chiuso il discorso dei processi sportivi. Pur ribadendo - attraverso un comunicato - la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive, ha prevalso la linea della praticità . Da ora in avanti non si parlerà più di tribunali sportivi, c’è una certezza della pena , non ci saranno più ricorsi. Insomma, si ripartirà il prossimo anno con la consapevolezza che non ci saranno più elementi esterni che hanno condizionato buona parte di questa stagione. E si potrà programmare il prossimo futuro con certezza.

La posizione dell'Uefa

Certezza per quanto riguarda l’Italia, non ancora per quanto riguarda il cammino europeo. La Juventus è certamente qualificata per l’Europa la prossima stagione: la classifica ora dice Conference League, domenica - scavalcando Roma o Atalanta - potrebbe anche approdare in Europa League. Ecco che quindi torna in ballo anche l’Uefa. Per il momento da Nyon aspettano l’ufficialità della fine dei contenziosi fra Figc e Juventus e poi - eventualmente - prenderanno decisioni. Non è escluso che possano arrivare delle sanzioni, legate soprattutto al Settlement Agreement che la Juventus ha sottoscritto qualche tempo fa. Se l’Uefa dovesse trovare irregolarità rispetto a quanto pattuito, la Juventus potrebbe avere limitazioni sulla lista della porssima stagione o anche ad essere esclusa dalle coppe. La decisione eventualmente non sarà immediata. Comunque, - lasciano intendere da Nyon, non prima della finale di Champions ad Istanbul che di fatto chiude tutta l’attività sportiva Uefa per la stagione in corso.