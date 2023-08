NUMERO 1

L'idolo N'Kono e gli inizi a Parma, la maglia di Superman, la Juve (con cui vince scudetti ma non la Champions), il Psg, il ritorno in bianconero prima, a Parma poi. L'azzurro: dalla gioia di Berlino dopo parate incredibili alle lacrime per il Mondiale mancato nel playoff con la Svezia. Numeri, record (impressionanti) e storia di Gigi Buffon, una carriera da numero 1 G1G1 PER SEMPRE: LO SPECIALE