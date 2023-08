Il Parma saluta il suo Buffon: "Gigi è per sempre"

" G1G1 è per sempre, G1G1 is forever ". È questo lo slogan lanciato dal Parma che così ha salutato Gigi Buffon, ritiratosi a 45 anni dopo gli ultimi due anni in Emilia. Lì dove tutto era iniziato 28 anni fa, il 19 novembre 1995 "quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi Buffon" scrive il club in una lettera.

La lettera del Parma: "Uomo, campione e capitano"

E’ il 19 novembre 1995 quando il mondo del calcio conosce per la prima volta Gianluigi Buffon. E’ lo stadio Ennio Tardini ad abbracciarlo, il Parma sfida il Milan. E’ la sua prima partita fra i professionisti, l’esordio assoluto in Serie A, il debutto di un futuro grande campione del calcio italiano e mondiale. Da quel giorno, Gigi è diventato Gigione, poi ha messo le ali di Superman, ma rimarrà per sempre Buffon. Un Uomo, un Campione, un Capitano. Questo è Gigi Buffon, per il Parma e per Parma. Dal 19 novembre 1995 al 30 maggio 2023, dal Milan al Cagliari, dalla prima all’ultima: 28 anni (attraversando Juventus, PSG e Nazionale Italiana) e 23.633 minuti con la maglia crociata addosso di una Storia senza fine. 265 presenze, la vittoria della Coppa Uefa, della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, uno Scudetto sfiorato e la prima volta in Champions League con i nostri colori: numeri e vittorie che rappresentano solo una parte della grandezza di Gigi Buffon. L’altra, il campione fuori dal campo, è incommensurabile. E’ una Storia senza fine, perché Gigi Buffon ha deciso di spostare il campo un po’ più in là, di lasciare spazio a nuove emozioni. Da oggi comincerà una nuova vita, una nuova Storia, una nuova Magia, con Gigi che porterà Parma nel cuore, dentro di sé, per sempre".