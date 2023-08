9/9

Come sappiamo i giocatori di altre leghe e/o altre Serie si portano dietro le squalifiche. Se per gli arrivi da fuori Italia non c'è uno strumento ufficiale per sapere se esistono sanzioni disciplinari pendenti (ovviamente la squadra che acquista il giocatore lo sa eccome), dobbiamo ricordare però l'ultima giornata di Serie B. Ecco quindi che nel Genoa mancheranno