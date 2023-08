amichevole

Vittoria per i giallorossi nell'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. Nel 2-1 al Partizani, a segno le due punte schierate titolari da Mourinho: El Shaarawy e Belotti. Sufficiente la prova del giovane Pagano, lanciato titolare dal portoghese al posto di Cristante con Bove in regia. Dybala, tenuto a riposo ROMA: IN ARRIVO PAREDES E RENATO SANCHES