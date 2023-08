Il mondo del calcio rende omaggio alla memoria di Carlo Mazzone, morto a 86 anni. Totti: "Grazie per tutto quello che hai fatto per me". La Roma: "Ti vorremo sempre un bene immenso". Dai club ai suoi ex calciatori, tutti i messaggi dedicati all'allenatore che nel weekend verrà ricordato in tutti i campi con un minuto di raccoglimento

ADDIO A CARLO MAZZONE: AVEVA 86 ANNI