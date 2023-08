È morto Carlo Mazzone, aveva 86 anni

Si è spento all'età di 86 anni Carlo Mazzone, allenatore tra le tante squadre di Roma, Cagliari, Napoli e Brescia. Sotto la sua ala sono cresciuti giovani campioni come Totti ed è stato particolarmente apprezzato da big esperti come Baggio e Guardiola. Nel suo palmares un Intertoto e e la panchina d'oro alla carriera conferitagli nel 2002. Ancora oggi detiene il record di panchine in Serie A (792 partite più 5 spareggi)

È morto Carlo Mazzone. L'ex allenatore aveva 86 anni. Da giocatore ha vestito tra il 1956 e il 1969 le maglie di Latina, Roma, Spal, Siena ed Ascoli. Proprio con il club bianconero aveva cominciato la carriera di allenatore, proseguita poi con Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno. Tuttora suo è il record di presenze da allenatore in Serie A (792 panchine ufficiali più 5 pareggi). 'Padre' calcistico di Francesco Totti, nel corso della sua avventura nel mondo del calcio si è fatto amare in tutte le piazze d'Italia, intessendo legami preziosi con campioni come Baggio e Pep Guardiola, un suo 'pupillo' che gli dedicò la vittoria della Champions con il Barcellona nel 2009.

ADDIO A CARLETTO MAZZONE È morto all'età di 86 anni Carlo Mazzone, figura storica del nostro calcio. Prima da giocatore e poi da allenatore, il romanissimo "Sor Carletto" è stato uno dei personaggi più amati non soltanto dai tifosi, ma anche dagli stessi calciatori con cui ha lavorato nel corso della sua lunghissima carriera. È suo, infatti, il record di panchine in Serie A: sono 792 (spareggi esclusi) GLI INIZI AD ASCOLI Da calciatore esordisce in Serie A con la maglia della Roma nella stagione 1958/59: sono due le presenze in campionato. Dopo due brevi parentesi alla Spal e al Siena, va a giocare ad Ascoli in Serie C, dove conclude la sua carriera di calciatore nel 1969. Ma già il 24 novembre 1968 avviene l'esordio in panchina in sostituzione di Malavasi GLI ANNI AD ASCOLI CON TRE PROMOZIONI Nel campionato 1969/70, Mazzone, nella penultima giornata di andata, sostituì fino al termine della stagione l'allenatore Eliani portando la squadra per la prima volta nella sua storia in testa al campionato, sfiorando la promozione. Ad Ascoli, Mazzone rimane fino al 1975 conquistando due promozioni in tre anni, e portando i bianconeri fino in Serie A

Quella corsa sotto la curva Mazzone ha lasciato il segno. Nei giocatori che ha allenato, nei mister che ha ispirato e nell'immaginario di tutti i tifosi. Celebre tra i tanti episodi della sua carriera resta la sua corsa sotto la curva in quel Brescia-Atalanta del 30 settembre 2001: un derby lombardo carico di tensione che vede i bergamaschi andare all'intervallo sul 3-1 e i suoi tifosi prendere di mira il Sor Carletto. Mazzone se la segnò e sul 3-3 in rimonta del Brescia partì - incontenibile - verso i sostenitori della Dea per sfogare tutta la sua rabbia e prendersi la sua rivincita.

L'ultimo Carletto: l'amore dei nipoti e una vita... social Livorno resta l'ultima tappa del suo viaggio, nel lontano 2006. Poi ha vestito i panni dell'allenatore ancora una volta nel 2008, interpretando se stesso in un cameo de "L'allenatore nel Pallone 2" e recentemente è stato realizzato un docu-film su di lui, "Come un padre", prodotto da Alessio Di Cosimo. Negli ultimi tempi, invece, il suo pensiero è venuto fuori attraverso i social. Merito del nipote Alessio Lancianese che gli curava i profili e ne faceva emergere la voce attraverso gli scritti che condivideva. Un debutto sul web arrivato 'in compagnia' di Roby Baggio in occasione degli 80 anni di Sor Carletto. Avventura proseguita poi condividendo momenti della sua passata esperienza sul campo e quella più intima e privata nella post-carriera, in compagnia degli amati nipoti.

Il contratto di Baggio e la dedica al Del Duca Basta un episodio per sottolineare l'affetto suscitato tra i suoi giocatori: Baggio nel suo contratto con il Brescia fece mettere una clausola che prevedeva l'interruzione dell'accordo con i lombardi qualora il tecnico romano fosse stato esonerato. E ad omaggiarlo fu anche l'Ascoli, intitolandogli la nuova tribuna Est dello stadio Del Duca. Con la squadra marchigiana, infatti, ottene la sua prima promozione in Serie A applicando tra i primi in Italia i dettami del calcio olandese anni '70, alle dipendenze del presidente Costantino Rozzi, altra indimenticabile icona di un calcio 'verace', quella caratteristica che ha accompagnato sempre la personalità e la carriera di Mazzone, un punto di riferimento dal sud al nord Italia, capace di valicare i confini e fare breccia anche all'estero.

Le reazioni "Ciao Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso". Poche e significative parole condivise dall'account della Roma, con cui Mazzone è cresciuto come calciatore (nelle giovanili e poi esordendo in A) e con la quale ha condiviso tre anni da allenatore. Un amore spassionato tra i giallorossi e il mister, che non gli ha impedito di ricevere l'affetto anche di club e giocatori avversari. "Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore - è stata, ad esempio, la reazione a caldo di Gigi Buffon, tra i primi a commentare l'addio di Sor Carletto -. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0. Sul punteggio di 1 a 0 ed a 15 min dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato. A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone e mi ha detto ”A Buffon... ma che t'ho fatto?? Oggi me sembravi Lazzaro... che te rialzavi sempre!. La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo". Parole al miele sono arrivate anche da uno dei suoi ex club, il Bologna: "Per tre volte è stato sulla nostra panchina. Con lui abbiamo vissuto il gusto genuino del calcio: è stato un grande professionista, ma sapeva parlare a tutti come uno di famiglia. Carlo Mazzone ha onorato i nostri colori. Ci mancherai, Mister".