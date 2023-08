Tutte le novità della 'nuova' Juve di Allegri

250 vittorie sulla panchina della Juventus . Cifra tonda per Max Allegri che all’Udinese Arena ha osservato un successo diverso dal solito . Di una Juve che ha mostrato cose diverse. Atteggiamento e movimenti . Un baricentro più alto, una fame vera. Insomma tattica e motivazioni. Grazie sia alle facce nuove sulle fasce: Cambiaso e Weah, all’esordio in Serie A, grazie a un attacco che ha risposto sul campo, alla prima partita ufficiale a un’estate non semplice.

Un’estate che non è ancora finita come il mercato



Un’estate che sarebbe potuta essere l’ultima in bianconero sia per Chiesa che per Vlahovic. Federico Chiesa ha riaperto la stagione siglando un gol nella stessa porta in cui l’aveva chiusa. Il modo migliore per ricominciare, con una gamba diversa (cit. Allegri) ma anche in una posizione diversa. Più seconda punta, più dentro il campo, più Chiesa al centro del villaggio Juve. Più vicino a quel Dusan Vlahovic che, dopo aver mostrato la maglia negli Usa contro il Real Madrid nei giorni più caldi della trattativa con Lukaku co-protagonista, anche a Udine ha esultato forte. Quasi cattivo.