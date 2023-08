Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

Il Napoli è pronto a fare il suo esordio stagionale in casa. Gli azzurri ospitano il Sassuolo e Rudi Garcia ritrova Kvaratskhelia: il georgiano sarà titolare nell'attacco completato da Osimhen e Raspadori (in vantaggio su Politano). Dionisi deve rinunciare ancora a Berardi: al suo posto favorito Defrel, che però non è in ottime condizioni: ecco le probabili formazioni della sfida del Maradona di domenica 27 agosto alle 20.45

LE PROBABILI FORMAZIONI: I CAMPETTI