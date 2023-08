Il gol di Vlahovic nel finale evita la sconfitta, ma la Juventus fallisce ancora le due vittorie su due (obiettivo mancato per il quarto anno di fila) e si procura il primo ritardo dalla testa della classifica. Termina 1-1 col Bologna, una partita che lascia soddisfatto a metà Paul Pogba , al debutto in campionato. "Sono contento di tornare a fare la cosa che amo di più al mondo - ha detto il centrocampista, in campo dal 66', a Dazn -. Sono felice, ma deluso del risultato : potevamo ottenere i tre punti. La cosa buona è che non abbiamo perso, ma sappiamo che dobbiamo lavorare di più e fare esperienza. Nel secondo tempo Allegri ci ha detto di puntare la porta, attaccare e sfruttare le fasce, così è nato il gol".

Malore per Allegri, nel post partita parla Landucci

Nel post partita Allegri, colto da un lieve malore, ha lasciato il posto al suo vice Marco Landucci: "Allegri ha avuto un piccolo malore, ma sta già meglio: a volte vuole farmi apparire per far vedere che ci sono anche io... Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, mentre nel primo siamo stati contratti e abbiamo fatto circolare male la palla. Poi vanno considerati gli avversari, forse nella prima in casa volevamo spaccare il mondo. Il gol di Vlahovic al 51' sarebbe stato molto importante, ma nella ripresa in generale siamo stati più sciolti e abbiamo fatto molto meglio. Abbiamo rischiato qualcosa nel finale perché abbiamo cercato di vincerla, ci siamo presi qualche rischio in più inserendo un attaccante al posto di un centrocampista, potevamo vincerla o perderla. Andiamo avanti con questo punto, siamo felici perché la squadra sta lavorando bene: nel secondo tempo la gamba andava meglio rispetto al primo e questa è una cosa positiva. Pogba è entrato bene, ha dato questa bella palla per Iling che ha prodotto il gol. Vlahovic questa settimana è stato meglio fisicamente, anche mentalmente ha fatto oggi un'ottima partita". Infine sulle proteste del Bologna: "C'è un arbitro che decide - ha concluso -, non commento. Accettiamo le decisioni come sempre e andiamo avanti".