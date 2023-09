Si avvicina l'esordio della Nazionale targata Spalletti, CT che seguirà con grande attenzione la Serie A. Ma quali sono le squadre che hanno in rosa più giocatori azzurri? Davanti a tutti un club che si conferma votato al 'made in Italy', ben due neopromosse nella top 5. E le big? Ecco il bilancio tutto italiano in campionato