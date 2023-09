Nerazzurri e rossoneri in campo per la quinta volta nel 2023. Non è mai capitato che le due squadre si affrontassero così tante volte in un anno solare. La prima, ma non l'unica, di una serie di curiosità sulla 238° stracittadina milanese. Eccole tutte, tra prime volte, ricorrenze, possibili record, orari particolari, bomber e arbitri

LE ULTIME NEWS: INTER - MILAN