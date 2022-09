Con i suoi primi minuti giocati in maglia nerazzurra, anche Francesco Acerbi si iscrive ufficialmente al registro dei doppi ex della rivalità milanese. Nella rosa dell'Inter ci sono altri tre suoi attuali compagni con un passato nel Milan (anche se uno senza mai esordire in rossonero). Poi Ibra, Pioli e tutti gli altri: li ricordi tutti?