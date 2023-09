Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus. Il portoghese vuole recuperare dal club bianconero gli emolumenti lasciati in sospeso nel periodo del Covid, quando il calcio italiano si fermò per 105 giorni a causa della pandemia (ovvero dal 9 marzo al 22 giugno 2020). Si tratta in totale di 19,9 milioni di euro netti. Ricordiamo che CR7 alla Juventus percepiva uno stipendio di 31 milioni di euro netti a stagione.

