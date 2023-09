Dove vedere Lecce-Genoa

I numeri di Lecce e Genoa

Il Lecce ha vinto soltanto in uno dei 14 precedenti di Serie A con il Genoa (2-1 il 7 gennaio 1990, con Mazzone in panchina e reti di Barbas e Benedetti, mentre per il Grifone segnò Fontolan): nelle altre 13 partite otto vittorie liguri e cinque pareggi. Le ultime due sfide di massimo campionato in Salento tra queste due squadre sono terminate con il punteggio di 2-2; in particolare il Genoa ha segnato almeno due gol in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A in casa del Lecce (3 vittorie, 3 pareggi). Questa è solo la terza volta che il Lecce rimane imbattuto nelle prime quattro gare di un campionato di Serie A, dopo 2001/02 e 2004/05: nella sua storia la squadra pugliese non è mai rimasta senza sconfitte in tutte le prime cinque partite disputate in un massimo torneo. Con sette gol segnati nei primi quattro turni di campionato, questo è il secondo miglior avvio realizzativo del Lecce nella sua storia in Serie A: i salentini hanno fatto meglio soltanto nel 2004/05 (11 gol nelle prime quattro giornate). Il Lecce – due vittorie nelle prime due gare interne di questo campionato – non vince tre partite casalinghe consecutive in Serie A dall’inizio del torneo 2004/05 (vittorie con Brescia, Cagliari e Palermo); in quel caso aveva vinto anche le tre partite interne di chiusura della stagione precedente (sei vittorie quindi di fila in casa).