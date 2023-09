Dove vedere Milan-Verona

La partita tra Milan e Verona, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 23 settembre alle 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Verona

Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque partite di campionato contro il Verona, segnando sempre almeno due gol: questa è già la miglior striscia di vittorie consecutive per i rossoneri contro i veneti in Serie A. Tra le squadre contro cui il Milan non ha mai perso in gare casalinghe di Serie A, il Verona è quella contro cui i rossoneri hanno disputato più partite: 31 gare, in cui sono arrivate ben 18 vittorie e 13 pareggi. L’ultimo club veneto in grado di vincere al Meazza contro il Milan in Serie A è stato il Vicenza il 28 settembre 1997: 0-1 per la squadra di Francesco Guidolin contro quella di Fabio Capello, grazie alla rete di Arturo Di Napoli. Il Milan ha perso l’ultima gara di campionato contro l’Inter e non colleziona due ko di fila in Serie A da inizio febbraio 2023 (serie di tre in quel caso): i rossoneri inoltre hanno incassato almeno un gol in tutte le ultime tre partite giocate nella competizione e non arrivano a quattro gare di fila senza clean sheets sempre da febbraio 2023 (serie di sette in quel caso). Questa è una delle migliori partenze della storia dell’Hellas: nell’era dei tre punti a vittoria, infatti, solo in altre due occasioni il Verona aveva collezionato almeno sette punti nelle prime quattro partite di un campionato di Serie A: otto nel 2014/15 e sette nel 2020/21.