Dove vedere Juventus-Lecce

I numeri di Juventus e Lecce

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 partite contro la Juventus nel massimo campionato (3 pareggi, 10 sconfitte), 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci. Per la prima volta nella storia del massimo campionato i salentini incontreranno i piemontesi avendo più punti in classifica. La Juventus ha segnato in media 2,6 reti a gara nelle 17 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A, nelle quali ha ottenuto 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta (3-4 il 25 aprile 2004). Nelle ultime due occasioni in cui la Juventus ha interrotto una striscia positiva in campionato con una sconfitta (come accaduto contro il Sassuolo), ha poi perso anche la partita successiva: è successo ad aprile (ko con la Lazio seguito da quelli con Sassuolo e Napoli) e a maggio (ko con l’Empoli seguito da quello con il Milan). La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate di martedì in Serie A, segnando ben 14 gol e subendone solo due. Per la prima volta nella sua storia, il Lecce ha iniziato un campionato di Serie A senza perdere nemmeno una partita delle prime cinque (3 vittorie, 2 pari) e ha collezionato il suo nuovo record di punti (11) dopo i primi cinque turni; i giallorossi nel campionato 22/23 raggiunsero quota 11 alla quattordicesima giornata (12 punti in quel caso precisamente, grazie alla vittoria sull’Atalanta). Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro trasferte di campionato (1 vittoria, 3 pareggi): solo due volte in Serie A i salentini hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A, tra gennaio e marzo 2004 (sei) e tra aprile e settembre 2001 (sei). Il Lecce ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (contro Fiorentina e Monza) e non ottiene tre pareggi fuori casa di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2004 con Zdenek Zeman allenatore.