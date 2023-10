E' il giorno della verità per Paul Pogba. Per il centrocampista francese e la Juventus sono ore di attesa. Oggi, giovedì 5 ottobre, sono in programma al laboratorio dell'Acqua Acetosa, a Roma, le controanalisi dopo la positività al testosterone riscontrata lo scorso 20 agosto a Udine. Previsto l'esame su un secondo campione di urina, il cosiddetto campione B, per confermare o meno la presenza della sostanza dopante. I risultati dovrebbero arrivare nelle prossime ore, forse già venerdì. In caso di conferma della positività anche sul secondo campione, si aprirà l'iter giudiziario.

Cosa può succedere: tutti gli scenari

Se il campione B dovesse risultare positivo, inizierà la fase istruttoria. Pogba potrà eventualmente farsi interrogare o inviare delle memorie difensive, puntando sulla "non intenzionalità" dell'assunzione. Al termine del procedimento la procura antidoping potrà richiedere l'archiviazione al Tribunale nazionale antidoping (Tna) oppure il deferimento, rinviando dunque a giudizio il numero 10 bianconero. Che rischia dai 2 ai 4 anni di stop, pena massima prevista in questi casi. C'è anche la possibilità che alla fine si arrivi a un patteggiamento, con una proposta di sanzione e uno sconto non superiore al 50% della richiesta della Procura: in caso, per esempio, la richiesta fosse di 2 anni, la squalifica potrebbe essere di 12 mesi.

Le possibili mosse della Juventus

La Juventus è in attesa. Con la conferma della positività dopo le controanalisi, il club bianconero (In base agli accordi Figc-Lega-AIC) potrebbe sospendere il pagamento dell’ingaggio al calciatore, garantendo il minimo salariale (39mila euro lordi). In caso si arrivi a squalifica, invece, l'ipotesi più concreta sarebbe quella della rescissione del contratto in scadenza a giugno 2026. La Juventus potrebbe così risparmiare diversi milioni: Pogba, infatti, ne guadagna 8 netti a stagione e pesa sul bilancio del club poco più di 11. Moltiplicato per i 3 anni che restano, meno la parte di stipendio pagata finora nella stagione in corso, ecco che la Juventus cancellerebbe dal bilancio una voce che nel prossimo triennio peserebbe piu di 30 milioni.