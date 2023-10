L'ultima delle 7 partite in 22 giorni costringe Pioli a sfruttare tutta la profondità della rosa a sua disposizione. Il turn over anche a Genova sarà massiccio per dare respiro a quelli che hanno giocato tanto e non hanno più la giusta lucidità. L'esempio calzante è quello di Giroud, partito fortissimo in campionato, ma che ora ha estremo bisogno di tirare il fiato. Il centravanti del Milan a Marassi sarà Okafor dopo i due gol nelle ultime due in Serie A contro Cagliari e Lazio. Anche Pulisic partirà dalla panchina in quello che sarà un attacco nuovo per 2/3 rispetto alla sfida di Champions League di mercoledì scorso. Chukwueze avrà la ghiotta opportunità di cancellare le critiche dopo gli errori sottoporta a Dortmund e provare una volta per tutte a dimostrare che quei 20 e passa milioni per strapparlo al Villarreal sono stati spesi bene da chi ha puntato fortemente su di lui la scorsa estate.