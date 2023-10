Sfida d'alta quota al Maradona tra Napoli e Fiorentina, entrambe appaiate al terzo posto in classifica. Non convocato Rrahmani, al suo posto ancora Natan in difesa. In attacco Osimhen dal 1'. Italiano dovrebbe rilanciare Nzola, a riposo in Conference, mentre in difesa è rientrato il problema per Biraghi

8^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI