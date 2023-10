L'allenatore giallorosso sulle voci delle ultime ore e sul suo futuro: "Ho un contratto fino al 30 giugno e so perfettamente quello che voglio, cioè dare tutto quello che posso alla Roma. Non ci sono problemi. Lavoro con i giocatori e lo staff ogni giorno, è come se fossimo in una bolla. Pensiamo solo alle partite". Sull'infortunio di Dybala: "Se lui non è ottimista, io non sono ottimista" - ha detto a DAZN

La Roma vince. Quattro gol al Cagliari, due di Lukaku, nonostante la tegola del ko di Dybala. Mourinho è soddisfatto della vittoria dopo le voci (smentite dal club) degli ultimi giorni: "Che ambiente ho respirato nelle ultime quarantotto ore? Io lavoro con i giocatori ogni giorno e con lo staff, dai magazzinieri allo staff medico, da quello tecnico agli analisti. È come se fossimo in una bolla, siamo sempre insieme e abbiamo pensato soltanto a preparare questa partita - ha detto a DAZN -. Poi io ho una vita personale molto tranquilla, vivo un po' isolato dal rumore che arriva. Io non sono un bambino, so cosa voglio per me e basta così: sono molto contento per aver vinto la partita, non per gli undici punti fatti fin qui, ne dovevamo avere di più. Però siamo lì, non siamo lontanissimi dai posti dove abbiamo l'ambizione di arrivare. Adesso è un peccato che i giocatori andranno via in nazionale e sicuramente perderemo Dybala per un po' di tempo, ma vedremo se potremo recuperare qualcuno di quelli che sono fuori".