Due buone notizie per José Mourinho durante l'ultimo allenamento della Roma. Come previsto da tempo, Paulo Dybala si è allenato regolarmente coi compagni dopo l'infortunio al legamento collaterale e sarà convocato contro il Lecce. Indicazioni positive anche per Renato Sanches, fuori da fine settembre a causa dello stiramento alla coscia destra

Dopo lo stop a San Siro, sconfitta che ha interrotto una serie di 5 vittorie consecutive tra campionato ed Europa, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria in vista della sfida di domenica all'Olimpico contro il Lecce. Un allenamento nel quale sono arrivate due buone notizie per José Mourinho: come previsto da tempo, Paulo Dybala è tornato a lavorare regolarmente coi compagni dopo l'infortunio al legamento collaterale rimediato a Cagliari lo scorso 8 ottobre. La Joya, fresco di proposta di matrimonio alla sua Oriana, sarà convocato per la prossima partita: se l'argentino darà sufficienti garanzie nel corso della settimana, Mourinho potrebbe schierarlo titolare insieme a Lukaku oppure, in via preventiva, lo utilizzerebbe a gara in corso.

Anche Renato Sanches in gruppo

Indicazioni positive anche per Renato Sanches: il portoghese, che finora ha giocato solo tre partite coi giallorossi, era fuori da fine settembre a causa di uno stiramento alla coscia destra. Un problema muscolare che l'ha tenuto oltre un mese ai box, ma anche il centrocampista in prestito dal Psg è vicino al rientro in campo.