Le parole dell'allenatore alla vigilia della sfida con l'Inter: "Non c'è gloria senza rischi, questa la nostra filosofia. Giocheremo per vincere anche domani, anche se affrontiamo la squadra più forte". Ottimismo per Scalvini e, poi, una battuta sul De Ketelaere cantante… LE PROBABILI FORMAZIONI

"Un pari con l'Inter? Non c'è gloria senza rischi, questa la nostra filosofia". Alla vigilia della supersfida di Bergamo, Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta: "Non sono abituato a firmare per il risultato, anche se sulla carta un punto domani sarebbe bello. Ma senza la nostra filosofia non ci saremmo lasciati indietro spesso le grandi squadre", spiega. "Affrontiamo la squadra più forte, ma siamo solo all'undicesima giornata anche se la nostra ambizione è sempre stata giocare per vincere - prosegue Gasperini -. E' sicuramente un test per verificare sul campo il nostro valore contro un avversario di questo livello".

"Thuram ha cambiato il modo di attaccare dell'Inter" L'Atalanta attende a Bergamo altre due big prossimamente: "Da qui al rientro dalla pausa oltre all'Inter ospitiamo anche il Napoli e il Milan, ma non riesco ad andare troppo in là, vivo alla giornata - obietta il tecnico -. Abbiamo lo Sturm Graz giovedì prossimo, impegno che sta passando in sordina e invece è decisivo, poi Udine tre giorni dopo. Alla fine siamo quarti in Italia e primi in Europa League". Sull'avversario di turno: "Thuram ha cambiato il modo di attaccare dell'Inter rispetto a Dzeko e Lukaku in coppia con Lautaro, ma resta una squadra prolifica ed efficace. Ogni partita ha una sua storia. L'Inter è cresciuta, ha inserito molti giocatori, ha delle alternative importanti. Noi siamo in un buon momento. Sarà un bel test".

Ottimismo Scalvini. E su CDK cantante… Per quanto riguarda il tema singoli Gasp è ottimista su Scalvini: "60 gioca, 40 no, fino ai ieri si era allenato differenziato" ha detto, mentre chiude con una battuta su De Ketelaere dopo il video alla cena di squadra dove si è esibito sulle note di Rihanna: "Queste cene ci sono sempre state, la forza del gruppo è sempre stata evidente. Certo che se gioca come canta è un problema…" video De Ketelaere, che show! Canta Rihanna