I bianconeri infilano la quarta vittoria di fila al Franchi, partita analizzata dal proprio allenatore: "Tre punti e grande prestazione, giocare contro la Fiorentina è complicato. Bisogna vincere soffrendo, ma c'è da migliorare". Applausi per Miretti: "A livello di mentalità è cresciuto molto". E sullo scudetto: "Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate. Il nostro obiettivo è tornare in Champions" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Quarta vittoria di fila e sesta partita senza incassare gol, numeri che valgono il 2° posto a -2 dall'Inter. Alle spalle della capolista c'è sempre la Juventus, che passa 1-0 al Franchi grazie al primo gol in Serie A di Miretti. Prestazione solida dei bianconeri, analizzata da Massimiliano Allegri: "Tre punti e grande prestazione dei ragazzi, giocare contro la Fiorentina è sempre complicato. Non vincevamo qui da 5 anni. Non era semplice. Abbiamo sfruttato bene l’azione del gol, abbiamo sofferto più nel primo tempo che nel secondo. Abbiamo avuto un paio di situazioni in campo aperto da sfruttare, c’erano spazi. Noi abbiamo un buono spirito, oggi abbiamo vinto giocando una partita diversa rispetto al Verona. Bisogna vincere soffrendo, c’è da migliorare: Kostic doveva abbassarsi su Rugani per contenere Gonzalez, ci sono state difficoltà in più. Bisogna migliorare in alcuni aspetti del gioco. Nel secondo tempo avevamo più possibilità di tenere palla, loro ti invogliano ad attaccare con tanti uomini ed è un rischio. Se sei corto e compatto puoi difendere meglio. Faccio i complimenti alla Fiorentina”.

"Inter, Milan e Napoli più attrezzate per lo scudetto" All’orizzonte c’è Juventus-Inter del 26 novembre, ma Allegri predica calma: "In classifica bisogna sempre guardare avanti, ma sono contento per il +7 sull'Atalanta. Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate per lo scudetto per un discorso di costruzione di squadra. Il campionato è lungo, abbiamo limiti ma anche qualità importanti. Non dobbiamo esaltarci, il nostro obiettivo è tornare in Champions. Soprattutto l'Inter è costruita da anni per vincere gli scudetti. Prima c’è il Cagliari che Ranieri ha rimesso in piedi. Poi la sosta e poi l’Inter, indipendentemente da quanto possa valere". approfondimento La classifica della Serie A

"Contento per Miretti. Rugani sottovalutato" Allegri si è infine soffermato sui singoli: "Kean stasera ha fatto una bella partita, poi avevamo bisogno di Milik e Vlahovic. I cambi ci hanno dato una mano per abbassare i ritmi. Miretti? Mi aspetto i gol da lui come dagli altri. Contento per lui, spesso viene criticato ma è un ragazzo con qualità importanti. Già a livello di mentalità è cresciuto molto. Cambiaso mezzala? Rabiot sarà squalificato col Cagliari, proveremo qualcosa in settimana. E Rugani ha fatto un salvataggio da grandissimo difensore, troppo spesso è stato sottovalutato. Quando c’erano Barzagli, Bonucci e Chiellini era difficile trovare spazio per lui, ma ha sempre giocato bene. Lui come Gatti e Bremer: difendiamo sempre meglio, ma si può migliorare. Aspettiamo i rientri di Danilo e Alex Sandro". approfondimento Serie A, indisponibili e squalificati per l'11^

Miretti: "Io predestinato come Marchisio" Primo e decisivo gol in Serie A per Fabio Miretti: "Lo aspettavo da tanto. Sono contento, lo cercavo e finalmente è arrivato. Ma la cosa più importante sono i tre punti. Spero che ora ne arriveranno altri". Anche Claudio Marchisio segnò la sua prima rete in A contro la Fiorentina nel 2009: "Mi ha scritto tante volte per incitarmi, lo ringrazio. La classifica? I calcoli si fanno a maggio, sicuramente noi vogliamo restare tra le prime quattro". approfondimento La Juve mette la quarta: Fiorentina battuta 1-0