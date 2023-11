L'allenatore commenta il sorpasso momentaneo in classifica e il prossimo incrocio con i nerazzurri dopo la sosta: "L'Inter è favorita allo scudetto insieme a Napoli e Milan, ma in gara secca può succedere di tutto. La squadra sta crescendo, non sono preoccupato dai pochi gol dell'attacco. McKennie? In estate gli ho detto che..."

Quinto successo consecutivo per la Juventus che, seppur soffrendo un po' nel finale, stende 2-1 il Cagliari e sale in testa alla classifica, aspettando la sfida di domenica sera tra Inter e Frosinone. "Era importante vincere perché comunque ci metteva in una condizione buona di classifica, per mantenere o allungare sulle inseguitrici - ha spiegato Allegri nel post partita a Dazn -. Il Cagliari veniva da un ottimo momento, dopo il 2-0 ci siamo un attimo fermati sulla circolazione di palla e abbiamo preso gol su un contropiede, su calcio d'angolo nostro. Non doveva capitare, per fortuna è successo in una partita dove è stato ininfluente. Bisogna essere più efficaci nella scelta dell'ultimo passaggio, è una squadra in crescita che ha uno spirito straordinario. Anche stasera l'ha dimostrato. Loro sanno che per portare a casa queste vittorie bisogna fare queste partite, se all'inizio del campionato ci scomponevamo un pochino quando non trovavamo il gol adesso rimaniamo compatti. Abbiamo fatto fatica la prima mezz'ora, poi eravamo più sciolti. Siamo rientrati molto bene, bisognava far gol prima, non siamo riusciti a farlo ma la squadra è rimasta compatta e abbiamo sfruttato bene le palle inattive a favore. Da lì la partita poteva essere ancora più in discesa, sapevamo che il Cagliari è una squadra noiosa, ha molti saltatori di testa, era importante vincere e i ragazzi l'hanno fatto con merito".